Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Синхронное плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Црвена Звезда
4
:
Линколн
1
Все коэффициенты
П1
1.00
X
13.20
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Зриньски
0
:
Слован Бр
0
Все коэффициенты
П1
4.00
X
1.75
П2
5.00
Футбол. Лига конференций
завершен
Интер Э
1
:
Олимпия Л
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Динамо К
3
:
Хамрун Спартанс
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Дрита
0
:
Копенгаген
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Дифферданж
1
:
ТНС
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Краснодар
1
:
Крылья Советов
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Иберия 1999
2
:
Левадия
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
3
:
Сочи
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Акрон
2
:
Балтика
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
3
:
КуПС
0
П1
X
П2

Мбемо о шахматах: «Они полезны для мозга, был период, когда я был по-настоящему увлечен. Можно найти связь с футболом — в нем тоже есть своя стратегия»

"На самом деле у фортепиано нет ничего общего с футболом. Это просто помогает мне занять себя, расслабиться в свободное время.

Источник: Спортс"

[Шахматы] — это не активный вид спорта, но в нем надо много думать. Когда вы играете в футбол, вы должны думать. Играя в шахматы, вы можете смотреть на несколько ходов вперед, потому что это стратегическая игра. В футболе тоже есть своя стратегия, так что между ними можно найти связь.

Я не очень хорош, но у меня где-то 800 очков на chess.com. Там ты выбираешь ник и играешь против случайных людей.

Мне сказали, что Джош [Зиркзе] тоже играет, так что, возможно, мне нужно будет сыграть против него и взять с собой шахматную доску. Был один период, когда я был по-настоящему увлечен. Я смотрел видео на YouTube, тренировался в приложении. Я думаю, что это очень полезно для мозга, и вы можете развить в себе новые навыки.

Очевидно, мы занимаемся футболом большую часть времени — каждый день, — поэтому иногда просто нет времени на развитие других навыков. Мне нравится творчество и все такое«, — сказал форвард “Манчестер Юнайтед”.

Мбемо добавил, что он является поклонником сериала «Ход королевы», но еще не успел посмотреть документальный фильм о пятикратном чемпионе мира по шахматам Магнусе Карлсене. «Может быть, стоит», — сказал футболист.