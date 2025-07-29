Мбемо о шахматах: «Они полезны для мозга, был период, когда я был по-настоящему увлечен. Можно найти связь с футболом — в нем тоже есть своя стратегия»

[Шахматы] — это не активный вид спорта, но в нем надо много думать. Когда вы играете в футбол, вы должны думать. Играя в шахматы, вы можете смотреть на несколько ходов вперед, потому что это стратегическая игра. В футболе тоже есть своя стратегия, так что между ними можно найти связь.
Я не очень хорош, но у меня где-то 800 очков на chess.com. Там ты выбираешь ник и играешь против случайных людей.
Мне сказали, что Джош [Зиркзе] тоже играет, так что, возможно, мне нужно будет сыграть против него и взять с собой шахматную доску. Был один период, когда я был по-настоящему увлечен. Я смотрел видео на YouTube, тренировался в приложении. Я думаю, что это очень полезно для мозга, и вы можете развить в себе новые навыки.
Очевидно, мы занимаемся футболом большую часть времени — каждый день, — поэтому иногда просто нет времени на развитие других навыков. Мне нравится творчество и все такое«, — сказал форвард “Манчестер Юнайтед”.
Мбемо добавил, что он является поклонником сериала «Ход королевы», но еще не успел посмотреть документальный фильм о пятикратном чемпионе мира по шахматам Магнусе Карлсене. «Может быть, стоит», — сказал футболист.