Мбемо о шахматах: «Они полезны для мозга, был период, когда я был по-настоящему увлечен. Можно найти связь с футболом — в нем тоже есть своя стратегия»

Мне сказали, что Джош [Зиркзе] тоже играет, так что, возможно, мне нужно будет сыграть против него и взять с собой шахматную доску. Был один период, когда я был по-настоящему увлечен. Я смотрел видео на YouTube, тренировался в приложении. Я думаю, что это очень полезно для мозга, и вы можете развить в себе новые навыки.