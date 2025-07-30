«Челси» за 6,5 млн фунтов продаст «Страсбуру» защитника Сэмюэлс-Смита. Французский клуб уже подписал 2 игроков «синих» этим летом и может взять еще 3

Этим летом «Челси» и «Страсбур», принадлежащие BlueCo, уже совершили несколько трансферов между собой и намерены продолжить сотрудничество. В клуб Лиги 1 уже перешли Майк Пендерс и Матис Амугу, должен на правах аренды вернуться Мамаду Сарр (куплен «синими» в июне за 20 млн евро), также ожидается переход полузащитника Кендри Паеса.