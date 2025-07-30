«Рома» может продать Довбика за 40 млн евро. Клубы АПЛ запрашивали сведения об украинце

Отмечается, что некоторые английские клубы запрашивали сведения об украинском нападающем.
Довбик провел 32 игры в Серии А и забил 12 голов — больше всех в «Роме». Подробно со статистикой 28-летнего форварда можно ознакомиться здесь.
Инсайдер Николо Скира утверждает, что римляне будут готовы рассмотреть предложения, если речь будет идти примерно о 40 млн евро.
Отмечается, что некоторые английские клубы запрашивали сведения об украинском нападающем.
Довбик провел 32 игры в Серии А и забил 12 голов — больше всех в «Роме». Подробно со статистикой 28-летнего форварда можно ознакомиться здесь.