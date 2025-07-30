Жеребьевка группового этапа ЧМ-2026 пройдет 5 декабря в Лас-Вегасе (ESPN)

Скорее всего, мероприятие пройдет в зале «Сфера» — самом большом сферическом сооружение в мире, вмещающем свыше 17 тысяч человек.
Участие в ЧМ-2026 примут 48 сборных. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года.
Как сообщает ESPN, жеребьевка группового этапа турнира пройдет 5 декабря в Лас-Вегасе, несмотря на то, что матчей в этом городе не планируется.
Скорее всего, мероприятие пройдет в зале «Сфера» — самом большом сферическом сооружение в мире, вмещающем свыше 17 тысяч человек.
Участие в ЧМ-2026 примут 48 сборных. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года.