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Жеребьевка группового этапа ЧМ-2026 пройдет 5 декабря в Лас-Вегасе (ESPN)

Как сообщает ESPN, жеребьевка группового этапа турнира пройдет 5 декабря в Лас-Вегасе, несмотря на то, что матчей в этом городе не планируется.

Источник: Спортс"

Скорее всего, мероприятие пройдет в зале «Сфера» — самом большом сферическом сооружение в мире, вмещающем свыше 17 тысяч человек.

Участие в ЧМ-2026 примут 48 сборных. Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года.