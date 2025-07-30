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40 пакетов овсянки, 100 яиц, 20 литров молока и стол получил в награду хавбек «Брюне» Квигстад, признанный лучшим игроком команды в матче с «Викингом»

По итогам встречи с «Викингом» (1:3) лучшим игроком команды был признан отметившийся голом 21-летний полузащитник Лассе Квигстад.

Источник: Спортс"

В качестве награды ему преподнесли 40 пакетов овсянки, 100 яиц и 20 литров молока, а также стол, на котором все эти призы были выставлены.

Фото: instagram.com/brynefotball.

Защитник «Брюне» Норхейм получил ящик клубники в качестве приза лучшему игроку матча с «Бранном».

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23-килограммовую тушу свиньи получил Ларсен из «Брюне» как приз игроку матча. Так соперники из «Вархауга» решили превзойти идею с наградой в виде яиц: «Поняли, что нам нужно действовать круче».