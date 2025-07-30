40 пакетов овсянки, 100 яиц, 20 литров молока и стол получил в награду хавбек «Брюне» Квигстад, признанный лучшим игроком команды в матче с «Викингом»

В качестве награды ему преподнесли 40 пакетов овсянки, 100 яиц и 20 литров молока, а также стол, на котором все эти призы были выставлены.
Фото: instagram.com/brynefotball.
Защитник «Брюне» Норхейм получил ящик клубники в качестве приза лучшему игроку матча с «Бранном».
Защитник «Брюне» Крюгер выиграл ягненка в качестве приза лучшему игроку матча с «Хаугесунном». Он получит мясо осенью.
23-килограммовую тушу свиньи получил Ларсен из «Брюне» как приз игроку матча. Так соперники из «Вархауга» решили превзойти идею с наградой в виде яиц: «Поняли, что нам нужно действовать круче».