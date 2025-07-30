Осимхен пройдет медосмотр в «Галатасарае» в четверг. «Наполи» продает форварда за 75 млн евро

Сообщалось, что победители Суперлиги заплатят 40 млн евро сразу, а еще 35 — в течение года двумя платежами.
Предыдущий сезон Осимхен провел в «Галатасарае» на правах аренды и стал лучшим бомбардиром команды.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, нападающий в среду прилетит в Турцию и в четверг пройдет медосмотр в «Галатасарае». Все документы, связанные с его переходом из «Наполи», уже подписаны.
Сообщалось, что победители Суперлиги заплатят 40 млн евро сразу, а еще 35 — в течение года двумя платежами.
Предыдущий сезон Осимхен провел в «Галатасарае» на правах аренды и стал лучшим бомбардиром команды.