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Осимхен пройдет медосмотр в «Галатасарае» в четверг. «Наполи» продает форварда за 75 млн евро

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, нападающий в среду прилетит в Турцию и в четверг пройдет медосмотр в «Галатасарае». Все документы, связанные с его переходом из «Наполи», уже подписаны.

Источник: Спортс"

Сообщалось, что победители Суперлиги заплатят 40 млн евро сразу, а еще 35 — в течение года двумя платежами.

Предыдущий сезон Осимхен провел в «Галатасарае» на правах аренды и стал лучшим бомбардиром команды.