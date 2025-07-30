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Талалаев об 1:2 с «Акроном» с голом на 97-й: «Это футбол. Надо доигрывать стандарты до конца»

«Балтика» пропустила второй гол на 97‑й минуте после подачи углового.

Источник: Sports

— Практически весь матч был счет 1:1. Упустили ничью в концовке матча, насколько это обидно?

— Это футбол. Надо доигрывать стандарты до конца. Тяжело что‑то анализировать. Поздравляю команду хозяев с победой. В принципе, с игры у нас только на 47‑й минуте был момент, у наших ворот, все остальное — это стандарты. Как я уже говорил, любой стандарт можно свистнуть или нет.

— Несколько игроков вашей команды получили травмы. Есть уже какое‑то понимание, что случилось?

— Понимание есть. Надо лечить травмы, чтобы они быстрее восстановились, — сказал тренер «Балтики».

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