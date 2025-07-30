Талалаев об 1:2 с «Акроном» с голом на 97-й: «Это футбол. Надо доигрывать стандарты до конца»

— Это футбол. Надо доигрывать стандарты до конца. Тяжело что‑то анализировать. Поздравляю команду хозяев с победой. В принципе, с игры у нас только на 47‑й минуте был момент, у наших ворот, все остальное — это стандарты. Как я уже говорил, любой стандарт можно свистнуть или нет.