Адиев о 2:1 с «Краснодаром»: «Достойный матч в исполнении “Крыльев”. Были отрезки, когда надо было терпеть»

— Удивления не вызывает, я всегда стараюсь принять ситуацию, какая она есть. Я должен правильно оценить. Я думал, что наша проблема будет в несыгранности, но сейчас многие команды испытывают такие же проблемы. Очень много команд не готовы к чемпионату, — сказал тренер «Крыльев Советов».