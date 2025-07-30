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Адиев о 2:1 с «Краснодаром»: «Достойный матч в исполнении “Крыльев”. Были отрезки, когда надо было терпеть»

— Сложный матч, серьезный соперник играл у себя дома. Понимали, что легко не будет. Были отрезки, когда надо было терпеть. В этом плане мы ментально добавляем, у нас есть это терпение.

Источник: Спортс"

Играем в тот футбол, в который хотим, улучшаются быстрые атаки. Забили хороший гол, потом нашли второй гол. Первый тайм был довольно неплохой в нашем исполнении. Второй тайм «Краснодар» владел инициативой, но не получилось забить, Никита [Кокарев] выручил нашу команду. Достойный матч в нашем исполнении.

— Не удивляет ли вас начало сезона — две победы и ничья?

— Удивления не вызывает, я всегда стараюсь принять ситуацию, какая она есть. Я должен правильно оценить. Я думал, что наша проблема будет в несыгранности, но сейчас многие команды испытывают такие же проблемы. Очень много команд не готовы к чемпионату, — сказал тренер «Крыльев Советов».