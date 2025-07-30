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Мората бойкотирует тренировки «Галатасарая» и хочет перейти в «Комо». Турки требуют 6 млн евро за расторжение аренды форварда «Милана»

32-летний форвард, права на которого принадлежат «Милану», еще не вернулся из Испании и хочет перейти в «Комо», сообщает инсайдер Ягыз Сабунджуоглу.

Источник: Спортс"

По данным источника, «Галатасарай» требует 6 млн евро за расторжение аренды Мораты, срок которой истекает 20 января 2026 года. Именно в такую сумму стамбульцам обошлась сделка с «Миланом».

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