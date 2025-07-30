Мората бойкотирует тренировки «Галатасарая» и хочет перейти в «Комо». Турки требуют 6 млн евро за расторжение аренды форварда «Милана»

По данным источника, «Галатасарай» требует 6 млн евро за расторжение аренды Мораты, срок которой истекает 20 января 2026 года. Именно в такую сумму стамбульцам обошлась сделка с «Миланом».
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ФК «Милан»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2024 году
«Мы всегда будем стремиться к победе» — это лозунг, с которого начал общение с прессой нынешний владелец ФК «Милан» Джерри Кардинале. Американский бизнесмен весьма четко уловил философию великого футбольного клуба из Италии. В нашей статье коснемся истории «россонери», выделим культовых игроков и расскажем про ближайшие матчи и достижения клуба в 2024 году.Читать дальше