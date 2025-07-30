Тедеев о 2:1 с «Балтикой»: «Акрон» неплохо вскрывал оборону, шел в атаку. У Хосонова, скорее всего, перелом ключицы"

Все случилось по делу. Как раз тот случай, когда достаточно неплохо вскрывали оборону, шли в атаку. Были близки к тому, чтобы поразить до углового, но так сложилось, что защитник сыграл хорошо, выбил мяч на угловой, но потом сыграли хорошо все мы, — сказал тренер «Акрона».