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Тедеев о 2:1 с «Балтикой»: «Акрон» неплохо вскрывал оборону, шел в атаку. У Хосонова, скорее всего, перелом ключицы"

— Забили мяч на последней минуте. Были мысли, что сейчас будет серия пенальти?

Источник: Sports

— Как они могут быть, если игра состоит из определенного времени плюс добавленное? Соответственно, всегда надо верить, и как раз таки этот крайний угловой почему‑то мне вселил еще большую уверенность. Потому что мы хорошо, правильно играя, этот угловой заработали.

Все случилось по делу. Как раз тот случай, когда достаточно неплохо вскрывали оборону, шли в атаку. Были близки к тому, чтобы поразить до углового, но так сложилось, что защитник сыграл хорошо, выбил мяч на угловой, но потом сыграли хорошо все мы, — сказал тренер «Акрона».

— Хосонов получил повреждение. Есть какое‑то понимание, что с ним?

— Это тот самый момент, который омрачил все. Потому что Хетаг хорошо входит в темп игры нашей команды. Он делает все максимально от себя зависящее, чтобы команда ментально стала с его приходом сильнее. Но дождемся обследования. Боимся, что там ключица и, скорее всего, перелом, — добавил Тедеев.

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