Колыванов о 3 поражениях «Краснодара» в 4 матчах: «Видно, что команда не готова физически»

26 июля действующие чемпионы России потерпели поражение на своем поле от «Локомотива» (1:2) в Мир РПЛ, 12-го — от ЦСКА (0:1) в матче за OLIMPBET Суперкубок России. Единственная победа в новом сезоне — над «Пари НН» (3:0) в гостях 20 июля.
«То, что “Краснодар” вторую игру подряд проигрывает дома, это, наверное, не очень хорошо. Видно, что на данный момент команда физически не готова», — сказал экс-форвард сборной России.
«Краснодар» будет использовать Кубок России, чтобы вписать и встроить новичков. А вот «Крылья Советов», наоборот, для поиска своей игры, потому что у них вообще все новое", — добавил ассистент тренера сборной России Николай Писарев.