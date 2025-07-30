Морено после 2:3 с «Динамо»: «Сочи» выздоравливает, но не здоров полностью. У нас были короткие сборы, не успели сыграться — это видно на поле"

Нетипичное начало сезона, когда ты сыгрываешься в официальном турнире. Сегодня были и положительные моменты. Наша команда выздоравливает, но не здорова полностью, если сравнивать с [другими] пациентами. Жаль, что у нас были короткие сборы. Мы не успели сыграться, это видно на поле«, — сказал тренер “Сочи”.