Морено после 2:3 с «Динамо»: «Сочи» выздоравливает, но не здоров полностью. У нас были короткие сборы, не успели сыграться — это видно на поле"

"Сегодня нам не повезло. Мы совершили ошибки, которые нельзя позволять совершать. Нам приходится за это расплачиваться, мы могли забить и победить. Но мы пока сыгрываемся. Можно сказать, что проводим сборы во время сезона.
Нетипичное начало сезона, когда ты сыгрываешься в официальном турнире. Сегодня были и положительные моменты. Наша команда выздоравливает, но не здорова полностью, если сравнивать с [другими] пациентами. Жаль, что у нас были короткие сборы. Мы не успели сыграться, это видно на поле«, — сказал тренер “Сочи”.
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