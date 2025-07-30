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Морено после 2:3 с «Динамо»: «Сочи» выздоравливает, но не здоров полностью. У нас были короткие сборы, не успели сыграться — это видно на поле"

Во вторник южане уступили «Динамо» (2:3) в 1-м туре Фонбет Кубка России. Ранее «Сочи» проиграл в Мир РПЛ «Акрону» (0:4) и «Локомотиву» (0:3).

Источник: Спортс"

"Сегодня нам не повезло. Мы совершили ошибки, которые нельзя позволять совершать. Нам приходится за это расплачиваться, мы могли забить и победить. Но мы пока сыгрываемся. Можно сказать, что проводим сборы во время сезона.

Нетипичное начало сезона, когда ты сыгрываешься в официальном турнире. Сегодня были и положительные моменты. Наша команда выздоравливает, но не здорова полностью, если сравнивать с [другими] пациентами. Жаль, что у нас были короткие сборы. Мы не успели сыграться, это видно на поле«, — сказал тренер “Сочи”.

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