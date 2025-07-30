«Крылья Советов» обыграли «Краснодар» в Кубке России

Самарцы вышли вперед на 10 минуте — после паса от Баньяца Бабкин сделал разрезающую передачу на Марина, и тот отправил мяч в сетку «быков» — 1:0.
Хозяева отыгрались уже спустя две минуты. После удара Аугусто и серии рикошетов мяч отлетел к Даниле Козлову, который также с рикошетом отправил мяч в сетку ворот Кокарева — 1:1.
На 28 минуте Жубала сделал неудачную передачу, и мяч подхватил Амар Рахманович, поставив точку в матче мастерским ударом на исполнение — 2:1.
Следующий матч зелено-бело-синие проведут в Ростове-на-Дону 2 августа против ФК «Ростов».