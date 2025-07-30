Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Синхронное плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
18:30
Динамо Мх
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.25
П2
3.82
Футбол. Кубок России
18:30
ЦСКА
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.59
П2
3.80
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Црвена Звезда
5
:
Линколн
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Зриньски
2
:
Слован Бр
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Интер Э
1
:
Олимпия Л
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Динамо К
3
:
Хамрун Спартанс
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Дрита
0
:
Копенгаген
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Дифферданж
1
:
ТНС
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Краснодар
1
:
Крылья Советов
2
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Иберия 1999
2
:
Левадия
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо
3
:
Сочи
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Акрон
2
:
Балтика
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
3
:
КуПС
0
П1
X
П2

Лепехин о «Зените»: «Не удивлюсь, если проиграют ЦСКА. Есть ощущение, что сезон опять получится напряженным, что-то у питерцев не ладится»

В воскресенье петербургский клуб упустил победу в Казани, сыграв вничью с «Рубином» (2:2).

Источник: Sports

— Как оцениваете старт «Зенита» и игру команды в первых матчах сезона?

— «Зениту» просто важно стать чемпионом. Не назвал бы старт сезона идеальным, но провальным его тоже не считаю. Обычная рабочая обстановка. Но есть ощущение, что сезон опять получится напряженным, как и два предыдущих. Легких побед в матчах я не жду. Или соперники подравнялись, или с питерцами что-то происходит.

— «Зенит» редко когда упускает преимущество в два мяча и не так часто пропускает первым. Может быть, футболисты пока не готовы к сезону, не вкатились?

— По телевизору сложно определить физическую готовность игроков. Может быть, у футболиста есть силы, но он не хочет бежать. Так тоже бывает. Все думают, что он в плохой форме, а там проблемы другого плана.

— Начался новый виток конфликта у Семака с Глушенковым. Какой выход из ситуации вы видите?

— Если Глушенков будет помогать команде, то Семаку нужно стараться не создавать конфликтную обстановку. А если игрок не будет помогать, то, конечно, от такого футболиста нужно избавляться.

— Следующий матч чемпионата дома с ЦСКА. Настораживает эта игра?

— Нет. «Зенит» все равно для меня фаворит. Хотя вероятность победы сейчас не так высока, как лет пять назад. Все понимают, что что-то у питерцев не ладится. Хоть с ЦСКА, хоть с «Акроном» могут возникнуть проблемы. Поэтому меня не удивит, если «Зенит» проиграет армейцам, — сказал экс-игрок «Зенита».

Узнать больше по теме
ФК «Акрон»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2025 году
ФК «Акрон» является дебютантом РПЛ. Несмотря на скромный статус в своем первом же сезоне команда смогла удивить не только своих болельщиков, но и экспертов. Как это получилось у Тольяттинского клуба, расскажем в нашем материале.
Читать дальше