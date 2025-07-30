Лепехин о «Зените»: «Не удивлюсь, если проиграют ЦСКА. Есть ощущение, что сезон опять получится напряженным, что-то у питерцев не ладится»

— Нет. «Зенит» все равно для меня фаворит. Хотя вероятность победы сейчас не так высока, как лет пять назад. Все понимают, что что-то у питерцев не ладится. Хоть с ЦСКА, хоть с «Акроном» могут возникнуть проблемы. Поэтому меня не удивит, если «Зенит» проиграет армейцам, — сказал экс-игрок «Зенита».