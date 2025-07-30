Лепехин о «Зените»: «Не удивлюсь, если проиграют ЦСКА. Есть ощущение, что сезон опять получится напряженным, что-то у питерцев не ладится»

— Как оцениваете старт «Зенита» и игру команды в первых матчах сезона?
— «Зениту» просто важно стать чемпионом. Не назвал бы старт сезона идеальным, но провальным его тоже не считаю. Обычная рабочая обстановка. Но есть ощущение, что сезон опять получится напряженным, как и два предыдущих. Легких побед в матчах я не жду. Или соперники подравнялись, или с питерцами что-то происходит.
— «Зенит» редко когда упускает преимущество в два мяча и не так часто пропускает первым. Может быть, футболисты пока не готовы к сезону, не вкатились?
— По телевизору сложно определить физическую готовность игроков. Может быть, у футболиста есть силы, но он не хочет бежать. Так тоже бывает. Все думают, что он в плохой форме, а там проблемы другого плана.
— Начался новый виток конфликта у Семака с Глушенковым. Какой выход из ситуации вы видите?
— Если Глушенков будет помогать команде, то Семаку нужно стараться не создавать конфликтную обстановку. А если игрок не будет помогать, то, конечно, от такого футболиста нужно избавляться.
— Следующий матч чемпионата дома с ЦСКА. Настораживает эта игра?
— Нет. «Зенит» все равно для меня фаворит. Хотя вероятность победы сейчас не так высока, как лет пять назад. Все понимают, что что-то у питерцев не ладится. Хоть с ЦСКА, хоть с «Акроном» могут возникнуть проблемы. Поэтому меня не удивит, если «Зенит» проиграет армейцам, — сказал экс-игрок «Зенита».