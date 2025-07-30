Дивеев о Кисляке: «Все летели в отпуск, а Матвей — домой: ремонт делать и стены красить. Простой, добрый парень»

— Кисляк не зазнается?
— Пфф… Это самый простой человек. Все летели в отпуск, а он говорит: «А я домой поеду, ремонт делать, стены красить». Он молодец, очень простой парень и добрый, — сказал защитник ЦСКА.
— Кисляку очень далеко до своего потолка. Он может очень серьезно еще вырасти. С Глебовым — то же самое. Если он реализует все свои качества, это будет… Уф!
— Кисляк не зазнается?
— Пфф… Это самый простой человек. Все летели в отпуск, а он говорит: «А я домой поеду, ремонт делать, стены красить». Он молодец, очень простой парень и добрый, — сказал защитник ЦСКА.