Ковтун о «Спартаке»: «Игра с “Балтикой” — полный провал. Непонятно, как Станкович собирается исправлять ошибки»

Игра «Спартака» в матче с «Балтикой» (0:3) — полный провал. Два удаления и три пропущенных мяча нельзя назвать иначе. Станкович начинает сильно нервничать, когда «Спартак» не побеждает. Если по ходу матча его команда проигрывает, он заводится и оспаривает каждое судейское решение. Это бросается в глаза.