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Ковтун о «Спартаке»: «Игра с “Балтикой” — полный провал. Непонятно, как Станкович собирается исправлять ошибки»

Красно-белые проиграли дома калининградскому клубу в 2-м туре РПЛ. Ранее москвичи победили на своем поле «Динамо» Махачкала (1:0).

Источник: Sports

«У “Спартака” и Станковича точно есть амбиции сыграть лучше, чем в прошлом сезоне. Тогда команда могла сыграть более достойно и занять место повыше.

Игра «Спартака» в матче с «Балтикой» (0:3) — полный провал. Два удаления и три пропущенных мяча нельзя назвать иначе. Станкович начинает сильно нервничать, когда «Спартак» не побеждает. Если по ходу матча его команда проигрывает, он заводится и оспаривает каждое судейское решение. Это бросается в глаза.

Он допускает ошибки. Пока непонятно, как он собирается их исправлять«, — сказал бывший защитник “Спартака”.