Мбемо о переходе в «МЮ»: «Мне нравится принимать вызов. Аморим сказал: “Мы любим побеждать и хотим стать лучшей командой”

У меня состоялась весьма дружеская и конструктивная беседа [c Аморимом]. Об объяснил мне суть своего проекта, все то, что он хочет сделать, и мне он [проект] приглянулся. Он сказал: «Мы любим побеждать и хотим стать лучшей командой», и, конечно, мы постараемся сделать это", — сказал Мбемо.