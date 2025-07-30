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Мбемо о переходе в «МЮ»: «Мне нравится принимать вызов. Аморим сказал: “Мы любим побеждать и хотим стать лучшей командой”

Манкунианцы купили вингера у «Брентфорда» за 65+6 млн фунтов.

Источник: Спортс"

«Я общался и с другими тренерами, поскольку хотел узнать об их проектах, но проект “Манчестер Юнайтед” показался мне очень хорошим. “МЮ” — большой клуб. Думаю, это отличная возможность, и я выбрал этот проект, захотев стать его частью. Я тот, кому нравится принимать вызов.

У меня состоялась весьма дружеская и конструктивная беседа [c Аморимом]. Об объяснил мне суть своего проекта, все то, что он хочет сделать, и мне он [проект] приглянулся. Он сказал: «Мы любим побеждать и хотим стать лучшей командой», и, конечно, мы постараемся сделать это", — сказал Мбемо.

В прошлом сезоне АПЛ «МЮ» занял 15-е место.