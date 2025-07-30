Мбемо о переходе в «МЮ»: «Мне нравится принимать вызов. Аморим сказал: “Мы любим побеждать и хотим стать лучшей командой”

«Я общался и с другими тренерами, поскольку хотел узнать об их проектах, но проект “Манчестер Юнайтед” показался мне очень хорошим. “МЮ” — большой клуб. Думаю, это отличная возможность, и я выбрал этот проект, захотев стать его частью. Я тот, кому нравится принимать вызов.
У меня состоялась весьма дружеская и конструктивная беседа [c Аморимом]. Об объяснил мне суть своего проекта, все то, что он хочет сделать, и мне он [проект] приглянулся. Он сказал: «Мы любим побеждать и хотим стать лучшей командой», и, конечно, мы постараемся сделать это", — сказал Мбемо.
В прошлом сезоне АПЛ «МЮ» занял 15-е место.