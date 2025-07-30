Тедеев о перепалке с Талалаевым: «Ничего страшного, просто эмоциональный момент. Мы были еще в игре»

Я думаю, что в данной ситуации нет смысла обсуждать эту тему. Это вызвало относительно меня какие‑то эмоции, ничего такого страшного нет. Я со своей стороны вижу так эту ситуацию, что это просто эмоциональный момент. Мы были еще в игре, — сказал тренер «Акрона».