Тедеев о перепалке с Талалаевым: «Ничего страшного, просто эмоциональный момент. Мы были еще в игре»

— По окончании встречи очень эмоционально пообщались с Талалаевым. Что произошло?
— Это эмоции. Тот случай, когда происходит момент, но после игры каждый тренер должен подойти и поблагодарить другого за хорошую игру, что я и сделал. Но слова тренера…
Я думаю, что в данной ситуации нет смысла обсуждать эту тему. Это вызвало относительно меня какие‑то эмоции, ничего такого страшного нет. Я со своей стороны вижу так эту ситуацию, что это просто эмоциональный момент. Мы были еще в игре, — сказал тренер «Акрона».
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