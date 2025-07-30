«Глушенкову не нужно уходить из “Зенита”. Его надо воспитывать, чтобы он по полной выкладывался на поле». Тарханов о хавбеке

— Какой может быть конфликт между тренером и игроком? Футболист должен играть, а тренер — тренировать. Думаю, Семака пока не устраивает игра Глушенкова. В прошлом сезоне он очень хорошо начал, а потом получил травму. После нее Максим смотрелся на поле неброско. Сможет ли он заиграть в «Зените» так ярко, как вначале? Посмотрим.
— Эксперты считают, что Глушенков не вписывается в игровую схему Семака.
— Футболист должен сам себя вписывать (смеется). А так, все, конечно, непросто. Если его продавать, то кто купит? Нюансов много. Надо его воспитывать. Он не такой старый. Думаю, уходить Глушенкову никуда не надо. Необходимо, чтобы он сам себя заставил тренироваться на полную мощь и по полной программе выкладываться на поле.
— Но если он не тянет, значит, надо уходить?
— Пока Глушенков играет в основном составе.
— Но Семак его заменил. Значит, что-то не устраивает тренера.
— Если человек плохо играет первый тайм, тогда, конечно, Сергей Богданович его заменит. Хотя команда вела 2:0 в первом тайме [против «Рубина» — 2:2]. Не скажу, что Максим выпадал из игры, но не был ярок, — сказал заслуженный тренер России.
Новый конфликт вокруг Глушенкова: отец против решений Семака. Допускает, что Максим уйдет из «Зенита».