«Глушенкову не нужно уходить из “Зенита”. Его надо воспитывать, чтобы он по полной выкладывался на поле». Тарханов о хавбеке

— Футболист должен сам себя вписывать (смеется). А так, все, конечно, непросто. Если его продавать, то кто купит? Нюансов много. Надо его воспитывать. Он не такой старый. Думаю, уходить Глушенкову никуда не надо. Необходимо, чтобы он сам себя заставил тренироваться на полную мощь и по полной программе выкладываться на поле.