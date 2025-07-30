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Рахимов о том, расстроился ли Даку из-за срыва трансфера в «Зенит»: «Мы общались на эту тему, посмеялись. Будет стабильно показывать свой уровень — клубы продолжат за ним ходить»

В воскресенье форвард «Рубина» сравнял счет в матче РПЛ с петербургским клубом (2:2) на 90-й минуте.

Источник: Спортс"

— Даку не расстроился срыву трансфера в «Зенит»?

— Мы общались на эту тему, посмеялись. Я ему сказал, что если он будет стабильно показывать свой уровень, то клубы продолжат за ним ходить, — сказал тренер «Рубина».