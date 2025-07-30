Рахимов о том, расстроился ли Даку из-за срыва трансфера в «Зенит»: «Мы общались на эту тему, посмеялись. Будет стабильно показывать свой уровень — клубы продолжат за ним ходить»

— Даку не расстроился срыву трансфера в «Зенит»?
— Мы общались на эту тему, посмеялись. Я ему сказал, что если он будет стабильно показывать свой уровень, то клубы продолжат за ним ходить, — сказал тренер «Рубина».
В воскресенье форвард «Рубина» сравнял счет в матче РПЛ с петербургским клубом (2:2) на 90-й минуте.
— Даку не расстроился срыву трансфера в «Зенит»?
— Мы общались на эту тему, посмеялись. Я ему сказал, что если он будет стабильно показывать свой уровень, то клубы продолжат за ним ходить, — сказал тренер «Рубина».