Талалаев о перепалке с Тедеевым: «Приношу извинения, это эмоции. Надо быть корректнее с товарищами по работе»

— После окончания игры была небольшая словесная перепалка с Тедеевым. Что произошло?
— Ничего, просто реакция на поражение. Понятно, что это эмоции. Честно приношу извинения, надо быть корректнее с товарищами по работе. Но, наверное, это можно понять, — сказал Талалаев.
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