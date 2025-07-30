Кирьяков про Глушенкова: «Он не Месси или Роналду, должен перестать строить из себя девочку. У игроков с большим самомнением карьера быстро заканчивается. Максим может пойти по дорожке Дзюбы»

Ему надо перестать строить из себя девочку. Потому что успешная карьера очень быстро может закончиться и пойти по нисходящей. Таких примеров очень много. У игроков с большим самомнением карьера быстро заканчивается. В итоге окажется во второй, третьей лиге, а потом в медиафутболе увидим его. В профессиональном футболе есть требования, если не выполняешь — надо еще больше доказывать тренеру свою состоятельность и работать на тренировках. Он может пойти по дорожке Артема Дзюбы.