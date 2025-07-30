Месси признан лучшим игроком июля в МЛС. У 38-летнего форварда «Интер Майами» 10 (8+2) очков в 5 матчах месяца

Месси получил приз лучшему игроку месяца в четвертый раз с момента перехода в МЛС и второй раз в этом сезоне.
Подробную статистику 38-летнего футболиста можно найти здесь.
Нападающий «Интер Майами» получил награду по итогам июля. В этом месяце он провел 5 матчей в рамках лиги, отличившись 8 голами и 2 результативными передачами.
Месси получил приз лучшему игроку месяца в четвертый раз с момента перехода в МЛС и второй раз в этом сезоне.
Подробную статистику 38-летнего футболиста можно найти здесь.