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Линекер о Месси: «Он лучший игрок в истории. Лео выше уровнем таких великих игроков, как Кройф, Зидан и Роналду»

"Он [Месси] мой любимый игрок всех времен. Просто потому, что, на мой взгляд, он лучший игрок в истории.

Источник: Спортс"

Он выше уровнем, даже если сравнивать его с некоторыми действительно великими игроками, такими как Кройф, Зидан, Роналду.

Совершенно очевидно выше — этот факт по-настоящему впечатляет", — сказал экс-нападающий сборной Англии.