Линекер о Месси: «Он лучший игрок в истории. Лео выше уровнем таких великих игроков, как Кройф, Зидан и Роналду»

Он выше уровнем, даже если сравнивать его с некоторыми действительно великими игроками, такими как Кройф, Зидан, Роналду.
Совершенно очевидно выше — этот факт по-настоящему впечатляет", — сказал экс-нападающий сборной Англии.
"Он [Месси] мой любимый игрок всех времен. Просто потому, что, на мой взгляд, он лучший игрок в истории.
Он выше уровнем, даже если сравнивать его с некоторыми действительно великими игроками, такими как Кройф, Зидан, Роналду.
Совершенно очевидно выше — этот факт по-настоящему впечатляет", — сказал экс-нападающий сборной Англии.