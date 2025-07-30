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За игру рукой Соболева в ворота «Зенита» судья с ВАР назначил пенальти в игре Кубка России с «Ахматом»

«Зенит» играет в гостях с «Ахматом» (2:1, второй тайм) в 1-м туре Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.

Источник: Спортс"

На 80-й минуте после подачи с углового в штрафной гостей между 28-летним нападающим и Абакаром Гаджиевым завязалась борьба, в ходе которой мяч попал в руку Александру.

Арбитр Михаил Черемных не заметил нарушения правил, но после подсказки ВАР отправился к монитору, изучил повтор и назначил пенальти. Мохамед Конате забил с точки.

Напомним, что в первом тайме Соболев отдал голевой пас на Лусиано Гонду — это его первое результативное действие в сезоне.

Спортс" ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.