За игру рукой Соболева в ворота «Зенита» судья с ВАР назначил пенальти в игре Кубка России с «Ахматом»

На 80-й минуте после подачи с углового в штрафной гостей между 28-летним нападающим и Абакаром Гаджиевым завязалась борьба, в ходе которой мяч попал в руку Александру.
Арбитр Михаил Черемных не заметил нарушения правил, но после подсказки ВАР отправился к монитору, изучил повтор и назначил пенальти. Мохамед Конате забил с точки.
Напомним, что в первом тайме Соболев отдал голевой пас на Лусиано Гонду — это его первое результативное действие в сезоне.
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