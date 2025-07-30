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Нагельсманн о тер Стегене: «Думаю, Марк сыграет на чемпионате мира. Он наш номер один, когда он здоров»

Во вторник вратарь «Барселоны» и сборной Германии перенес операцию на спине. Сообщалось, что тер Стеген может пропустить до 4 месяцев.

Источник: Спортс"

"Он основной вратарь [в сборной], когда он здоров, и номер один в клубе. Он знает об этом. Думаю, Марк вернется в декабре, затем проведет две игры в марте, в июне, а затем сыграет на чемпионате мира.

Для Марка это действительно трудные времена. У нас сложились отличные отношения, он способен правильно оценить ситуацию", — сказал главный тренер сборной Германии.

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