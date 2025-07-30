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Кэмпбелл о «Ливерпуле»: «Именно они станут следующими “Непобедимыми”, если посмотреть на нынешний состав. Это очень сложно, но возможно»

"Никогда не говори никогда. Это очень, очень сложно, но я думаю, что это возможно.

Источник: Спортс"

Если посмотреть на нынешний состав «Ливерпуля», то именно они, скорее всего, станут для меня следующими «Непобедимыми», — сказал экс-защитник «Арсенала» в интервью BetSelect.

«Непобедимые» (The Invincibles — Спортс«“) — команда Арсена Венгера, выигравшая АПЛ в сезоне-2003/04 без единого поражения в 38 матчах.

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