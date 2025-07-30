Кэмпбелл о «Ливерпуле»: «Именно они станут следующими “Непобедимыми”, если посмотреть на нынешний состав. Это очень сложно, но возможно»

Если посмотреть на нынешний состав «Ливерпуля», то именно они, скорее всего, станут для меня следующими «Непобедимыми», — сказал экс-защитник «Арсенала» в интервью BetSelect.
«Непобедимые» (The Invincibles — Спортс«“) — команда Арсена Венгера, выигравшая АПЛ в сезоне-2003/04 без единого поражения в 38 матчах.
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ФК «Ливерпуль»: состав, ближайшие матчи в 2025 году и достижения клуба
ФК «Ливерпуль» из одноименного британского города — один из самых легендарных и успешных клубов в истории мирового футбола. За более чем 130-летнюю историю команда стала символом дерзкого атакующего футбола и воли к победе. Игроки «Ливерпуля» четыре раза забирали себе Суперкубок УЕФА и шесть раз отмечали победу с кубком Лиги чемпионов в руках. Информация о ближайших матчах, достижениях и истории клуба — в нашем материале.Читать дальше