Жезуш о Роналду: «В Португалии не осознают его значимость. Здесь люди ждут по 8−9 часов, чтобы его увидеть и сфотографироваться — поразительно»

Люди здесь [в Саудовской Аравии] по несколько часов стоят под дождем просто для того, чтобы увидеть его и сфотографироваться с ним. Они ждут по восемь, девять часов. Это поразительно«, — сказал главный тренер “Аль-Насра” в интервью TVI.