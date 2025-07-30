Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Синхронное плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Серветт Ж
1
:
Виктория Пл
2
Все коэффициенты
П1
23.00
X
5.50
П2
1.25
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Зальцбург
1
:
Бранн
1
Все коэффициенты
П1
4.35
X
1.70
П2
6.80
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брейдаблик
0
:
Лех
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Маккаби
0
:
Пафос
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ференцварош
4
:
Ноа
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Панатинаикос
1
:
Рейнджерс
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ахмат
1
:
Зенит
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Ростов
0
:
Спартак
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Лудогорец
3
:
Риека
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
ФКСБ
1
:
Шкендия
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Мальме
1
:
РФШ
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
1
:
Шелбурн
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо Мх
1
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
ЦСКА
2
:
Локомотив
1
П1
X
П2

Жезуш о Роналду: «В Португалии не осознают его значимость. Здесь люди ждут по 8−9 часов, чтобы его увидеть и сфотографироваться — поразительно»

"В Португалии не осознают значимость этой выдающейся личности. Я говорю о нем не только как об игроке, но и как о легенде.

Источник: Спортс"

Люди здесь [в Саудовской Аравии] по несколько часов стоят под дождем просто для того, чтобы увидеть его и сфотографироваться с ним. Они ждут по восемь, девять часов. Это поразительно«, — сказал главный тренер “Аль-Насра” в интервью TVI.