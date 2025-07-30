Люди здесь [в Саудовской Аравии] по несколько часов стоят под дождем просто для того, чтобы увидеть его и сфотографироваться с ним. Они ждут по восемь, девять часов. Это поразительно«, — сказал главный тренер “Аль-Насра” в интервью TVI.
Жезуш о Роналду: «В Португалии не осознают его значимость. Здесь люди ждут по 8−9 часов, чтобы его увидеть и сфотографироваться — поразительно»
"В Португалии не осознают значимость этой выдающейся личности. Я говорю о нем не только как об игроке, но и как о легенде.