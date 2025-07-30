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Ямаль показал празднование Рэшфорда, забив на тренировке

Вингер «Барселоны» забил гол на тренировке и отпраздновал фирменным жестом англичанина — приложив указательный палец к виску.

Источник: Спортс"

Каталонский клуб выложил видео этого момента в соцсети, подписав его: «Стиль Рэши от Ламина».

Напомним, нападающий «Манчестер Юнайтед» в июле перешел в «Барсу» на правах аренды.

Как сообщает Goal, перед переходом Рэшфорд часто поддерживал связь с Ямалем, выражая свой энтузиазм по поводу игры в одной команде.

Изображение: скриншот из видео.

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