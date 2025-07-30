Тренер «Спартака» Сакич о 2:0 с «Ростовом»: «Игрой Заболотного мы довольны. Ребята показали характер при такой погоде и добились результата»

Главный тренер красно-белых Деян Станкович пропустил игру из‑за дисквалификации. Его заменял Ненад Сакич.
— Хочу поздравить и похвалить ребят, они показали характер. На этом стадионе непросто играть, было очень жарко. Ребята показали все, о чем мы договаривались.
— Почему Маркиньос не вышел в старте? Наигрывали другой вариант левого фланга перед матчем с «Акроном»?
— У нас много футболистов. Все они отдаются на тренировках. Каждый из них заслуживает шанс. Сегодня все показали себя хорошо. Шанс получили те, кто мало играл в чемпионате.
— Вам удалось выполнить план на игру? Удалось ли играть в свою игру в такую жару? Или упрощения неизбежны?
— Мы еще до матча понимали, что будет сложно играть при такой погоде. В таких сложные моменты на первый план выходит характер. Ребята показали его и добились нужного результата.
— Важно ли было дать играть Заболотному сегодня после удаления в прошлом матче?
— Он получил красную карточку в прошлом матче рано. Было логично дать ему сегодня поиграть. Он заработал пенальти, его игрой мы довольны, — сказал Сакич.
«Спартак» забил «Ростову» после ошибки Одоевского — голкипер не смог поймать мяч после удара Хлусевича. Заболотный отдал голевой пас.
Заболотный заработал пенальти в матче «Спартака» с «Ростовом» — Солари забил. Антон также сделал ассист.