«Челси» заплатит за Хато 43,5 млн евро и бонусы (Algemeen Dagblad)

По данным Algemeen Dagblad, «Аякс» гарантированно получит за Хато 43,5 млн. Итоговая сумма сделки еще может вырасти благодаря бонусам.
Йоррел сыграл 111 матчей за клуб из Амстердама, забил 4 гола, сделал 9 результативных передач и заработал 20 желтых карточек. Его подробная статистика — здесь.
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