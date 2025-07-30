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«Челси» заплатит за Хато 43,5 млн евро и бонусы (Algemeen Dagblad)

Ранее сообщалось, что «Челси» и «Аякс» согласовали трансфер 19-летнего защитника за 40+ млн евро, а игрок подпишет контракт до 2032 года.

Источник: Спортс"

По данным Algemeen Dagblad, «Аякс» гарантированно получит за Хато 43,5 млн. Итоговая сумма сделки еще может вырасти благодаря бонусам.

Йоррел сыграл 111 матчей за клуб из Амстердама, забил 4 гола, сделал 9 результативных передач и заработал 20 желтых карточек. Его подробная статистика — здесь.

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