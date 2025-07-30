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Верратти не согласен, что «ПСЖ» побеждает без звезд: «Это не так. Неправда, что я ушел из-за Энрике — я давно говорил Аль-Хелайфи, что мне нужен новый стимул»

"Это не так, звезды есть. Они создали отличную команду, они думают о коллективе, Луис Энрике был очень хорош. Они будут побеждать долгие годы.

Источник: Спортс"

Еще кое-что: писали, что я ушел из «ПСЖ», потому что так захотел Луис Энрике. Это ложь, уверяю вас, задолго до этого мы общались с Нассером (президентом «ПСЖ» Аль-Хелайфи — Спортс«“), и я сказал ему, что хочу уйти, потому что мне нужен новый стимул. Мы остались в хороших отношениях, он прекрасный человек”, — сказал экс-полузащитник “ПСЖ”, а ныне игрок катарского “Аль-Духайля”.