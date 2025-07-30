Саа о Влаховиче: «Топ-форвард, “МЮ” ищет именно его. Им нужны забивающие игроки и сильные личности. Сейчас есть четверо не желающих играть за клуб»

«Юнайтед» нужны гарантированно забивающие игроки, им нужны сильные личности. Сейчас у них есть четыре футболиста, которые, похоже, не хотят играть за клуб. Они уже не дети, так что это печально«, — заявил экс-форвард “Манчестер Юнайтед” в интервью BoyleSports.
В минувшем сезоне Влахович провел 29 матчей в Серии А за «Ювентус», забив 10 голов. С полной статистикой 25-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
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