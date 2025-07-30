Альба про 0:2 со «Спартаком»: «Нужно не смотреть на счет, но на второй тайм “Ростов” вышел хорошо. В атаке многое не получилось, было мало ударов»

— Понравилась игра до гола и в начале второго тайма. После гола потеряли концентрацию. Но ошибки будут всегда. Нужно не смотреть на счет, но на второй тайм вышли хорошо.
— Что сегодня было с «Ростовом»?
— Думаю, что «Ростов» был как обычно. Мы прессинговали, у нас не получилось многое в атаке, было мало ударов. Мохеби играл впервые с начала матча, Шамонин… Я больше сегодня переживаю за атаку. В обороне делали как обычно. Но есть всегда моменты, которые нужно улучшать.
— Второй состав оправдал себя?
— Сегодня и «Спартак» не играл основой. Планировали делать замены в перерыве. Заботились о здоровье игроков. Мы работаем на команду. Все должны быть готовы на каждый матч, — сказал главный тренер «Ростова».