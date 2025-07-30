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Альба про 0:2 со «Спартаком»: «Нужно не смотреть на счет, но на второй тайм “Ростов” вышел хорошо. В атаке многое не получилось, было мало ударов»

В 1-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России команда из Ростова-на-Дону уступила со счетом 0:2.

Источник: Спортс"

— Понравилась игра до гола и в начале второго тайма. После гола потеряли концентрацию. Но ошибки будут всегда. Нужно не смотреть на счет, но на второй тайм вышли хорошо.

— Что сегодня было с «Ростовом»?

— Думаю, что «Ростов» был как обычно. Мы прессинговали, у нас не получилось многое в атаке, было мало ударов. Мохеби играл впервые с начала матча, Шамонин… Я больше сегодня переживаю за атаку. В обороне делали как обычно. Но есть всегда моменты, которые нужно улучшать.

— Второй состав оправдал себя?

— Сегодня и «Спартак» не играл основой. Планировали делать замены в перерыве. Заботились о здоровье игроков. Мы работаем на команду. Все должны быть готовы на каждый матч, — сказал главный тренер «Ростова».