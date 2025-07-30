Шоу о травмах: «Прошлый сезон лучше забыть, это было ужасно. Было чувство, что я подвел тен Хага и многих в “МЮ” — я винил себя»

Все началось с икроножной мышцы, а у меня никогда в жизни не было таких травм, так что я к этому не привык. Реабилитация была совершенно другой, продолжали происходить разные вещи. Было очень тяжело, но я благодарен, что сейчас я здесь и чувствую себя в форме.