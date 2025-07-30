Шоу о травмах: «Прошлый сезон лучше забыть, это было ужасно. Было чувство, что я подвел тен Хага и многих в “МЮ” — я винил себя»

Все началось с икроножной мышцы, а у меня никогда в жизни не было таких травм, так что я к этому не привык. Реабилитация была совершенно другой, продолжали происходить разные вещи. Было очень тяжело, но я благодарен, что сейчас я здесь и чувствую себя в форме.
У меня было такое чувство, что я подвел Эрика [тен Хага] травмами и всем остальным. Ближе к концу меня не было рядом с ним, и это было нехорошо.
Потом пришел новый тренер [Аморим], и мы говорили о других вещах, целях на оставшуюся часть сезона, которые у нас были, но я снова получил травму.
В прошлом сезоне я часто чувствовал, что подвел многих людей, в клубе и команде, потому что постоянно был травмирован. Возможно, это было не так, но так было в моей голове, из-за чего мне было очень тяжело. Я во многом винил себя.
Команда и тренер были очень добры ко мне. Особенно тренер, он был со мной«, — сказал защитник “Манчестер Юнайтед”.