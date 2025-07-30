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Сторожук про 1:2: «Создаем моменты, мяч предательски летает по ленточке, не можем занести. “Зенит” все время играл длинными передачами на Соболева — нельзя к нему прилипать, заочно понимая, что проигра

В 1-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России грозненцы уступили со счетом 1:2.

Источник: Спортс"

— Насколько спутали карты два пропущенных мяча в начале матча?

— Так нельзя. Наша ахиллесова пята — это игра в обороне. Простые ситуации, которые мы разбирали. Были длинные передачи на Александра Соболева, «Зенит» так проводил все игровое время. Опять же, здесь понимали, как играть, нельзя к нему прилипать, заочно понимая, что ты проиграешь. Мне тяжело предъявить игрокам. По сути, кроме этих ситуаций «Зенит» ничего не создал.

Хороший матч, хорошие моменты создаем, мяч предательски летает по ленточке, не можем занести. Такой матч можно отнести к психологии, потому что раскрепощаемся, когда пропускаем, это не тот путь, который мы хотим видеть. Нужно играть с первых минут. Много говорим об этих вещах, ошибки у нас получаются систематическими, в трех матчах мы пропустили обидные мячи.

— Вы после второго гола поменяли местами Турпала‑Али Ибишева и Мехди Заре. Это связано с тем, что иранец не до конца еще влился?

— По Заре меньше всего вопросов, парню нужно набирать, он буквально пять дней в команде. Сложно коммуницировать, только сегодня переводчика нашли, он говорит на фарси только, — сказал главный тренер «Ахмата».