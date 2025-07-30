Сторожук про 1:2: «Создаем моменты, мяч предательски летает по ленточке, не можем занести. “Зенит” все время играл длинными передачами на Соболева — нельзя к нему прилипать, заочно понимая, что проигра

— Так нельзя. Наша ахиллесова пята — это игра в обороне. Простые ситуации, которые мы разбирали. Были длинные передачи на Александра Соболева, «Зенит» так проводил все игровое время. Опять же, здесь понимали, как играть, нельзя к нему прилипать, заочно понимая, что ты проиграешь. Мне тяжело предъявить игрокам. По сути, кроме этих ситуаций «Зенит» ничего не создал.