Форвард «Ахмата» Конате о лиге Саудовской Аравии: «Есть команды уровня “Зенита” и те, кто слабее любого в РПЛ. В России борьба в каждом матче — болельщику это интереснее»

— Конечно. Причем у всех! Даже у членов тренерского штаба. Если честно, конкурировать с другими ребятами за обмен с Криштиану не хотел. Когда играли с «Аль‑Насром», поменялся с Садьо Мане. Да, и с Роналду было бы приятно, но тоже хорошо получилось, — сказал нападающий «Ахмата», выступавший за «Аль-Рияд».