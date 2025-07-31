Форвард «Ахмата» Конате о лиге Саудовской Аравии: «Есть команды уровня “Зенита” и те, кто слабее любого в РПЛ. В России борьба в каждом матче — болельщику это интереснее»

— Немного не хватило, чтобы не проиграть «Зениту». Мы старались, были хорошие шансы во втором тайме, но в итоге уступили. Стартовали в сезоне тяжело, пока у нас нет очков, но это только начало. Впереди нас ждет много побед.
— Сравните РПЛ и чемпионат Саудовской Аравии?
— Интересный вопрос. В Саудовской Аравии есть несколько клубов топ‑уровня. Если можно так сказать, таких, как «Зенит», с подбором классных футболистов. Но есть такие команды, которых любая в РПЛ сильнее. При этом в российской лиге — всегда борьба в каждом матче. Думаю, болельщику это интереснее.
— Главный человек, против которого вы играли в Саудовской Аравии?
— Его все знают — Криштиану Роналду. Еще хотел бы сыграть против Неймара, но он был травмирован. Выходил против англичанина Тони. Вообще это был очень хороший опыт для меня — играть против таких футболистов. Это многому научило. Рад, что был там.
— Было желание поменяться футболками с Криштиану?
— Конечно. Причем у всех! Даже у членов тренерского штаба. Если честно, конкурировать с другими ребятами за обмен с Криштиану не хотел. Когда играли с «Аль‑Насром», поменялся с Садьо Мане. Да, и с Роналду было бы приятно, но тоже хорошо получилось, — сказал нападающий «Ахмата», выступавший за «Аль-Рияд».