«ПСЖ» за 10 млн евро продал Шкриньяра «Фенербахче»

По данным L"Equipe, парижане получат за Шкриньяра 10 млн евро.
Милан присоединился к «ПСЖ» в сезоне-2023/24 в качестве свободного агента. Его статистику можно изучить здесь.
Фото: fenerbahce.org.
О подписании защитника объявил «Фенербахче», за который 30-летний футболист играл на правах аренды во второй половине прошлого сезона. Стороны заключили контракт сроком на 4 года.
По данным L"Equipe, парижане получат за Шкриньяра 10 млн евро.
Милан присоединился к «ПСЖ» в сезоне-2023/24 в качестве свободного агента. Его статистику можно изучить здесь.
Фото: fenerbahce.org.