Хавбек «Комо» Какре врезался в автобус на Bentley Bentayga Speed, никто не пострадал. Вероятно, футболист не справился с управлением на мокрой дороге

Вероятно, Какре не справился с управлением автомобилем на мокрой дороге. Точная причина происшествия выясняется.
В результате ДТП никто не пострадал. Автомобиль французского игрока был сильно поврежден.
Инцидент произошел в Комо 30 июля примерно в 7 утра. 25-летний футболист находился за рулем внедорожника Bentley Bentayga Speed — его автомобиль развернуло, после чего произошло столкновение с автобусом, следовавшим в том же направлении.
Вероятно, Какре не справился с управлением автомобилем на мокрой дороге. Точная причина происшествия выясняется.
В результате ДТП никто не пострадал. Автомобиль французского игрока был сильно поврежден.