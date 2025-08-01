«Александрии» запретили выходить с флагом Украины на игру с «Партизаном»: «Глубоко разочарованы, наш флаг — это не просто кусок ткани, а воплощение каждого из нас»

Несмотря на этот запрет, мы хотим четко заявить: мы всегда выходили, выходим и будем выходить с нашим сине-желтым флагом. Где бы мы ни были — на футбольном поле, на международных соревнованиях или в любой точке мира — мы с гордостью несем наше знамя. Ибо оно — воплощение каждого из нас, наших сердец, наших стремлений«, — говорится в заявлении украинского клуба, потерпевшего поражение от “Партизана” со счетом 0:4 и вылетевшего из квалификации Лиги конференций.