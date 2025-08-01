Мостовой о Жедсоне за 28 млн евро: «Трансфер ужасен в плане цены. Без еврокубков тратить такие деньги — неадекватно. Ну как так? Россия — это не Саудовская Аравия»

«Трансфер Жедсона из “Бешикташа” в “Спартак” ужасен в плане цены. Когда клубы РПЛ не играют в еврокубках, тратить такие деньги — неадекватно. Как футболиста я португальца не знаю, но, по рассказам, он является сильным игроком. Тем не менее — неадекватные суммы.
Не будем забывать и про контракт, который был предложен футболисту. Ну как так? Россия же — это не Саудовская Аравия.
И я не понял, зачем «Спартак» так Жедсона в аэропорту встречал? Ни один человек его в лицо не знает. Если бы он просто шел, никто бы кроме журналистов не понял, кто это такой. Ну это глупо и смешно.
А так, что, полгода назад один спортивный директор игроков приглашал, сейчас — другой. Надо же зарабатывать, вот люди и зарабатывают. Подзаработают и поедут обратно«, — отметил бывший хавбек “Спартака”.
«Спартак» заплатит «Бешикташу» 20,78+7,27 млн евро за Жедсона. Турецкий клуб опубликовал сумму на сайте.