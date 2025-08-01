«Атлетико» выкупил Моуриньо у «Алавеса» за 4 млн евро и перепродаст «Вильярреалу» за 10 млн. Защитником интересовался «Спартак»

По данным As, столичный клуб выплатил 4 млн евро, а в ближайшее время перепродаст уругвайца «Вильярреалу» за 10 млн.
«Алавес» не отпустит Моуриньо в «Спартак» менее чем за 25 млн евро — это сумма отступных защитника.
«Алавес» сообщил, что мадридцы активировали опцию обратного выкупа 23-летнего защитника.
По данным As, столичный клуб выплатил 4 млн евро, а в ближайшее время перепродаст уругвайца «Вильярреалу» за 10 млн.
«Алавес» не отпустит Моуриньо в «Спартак» менее чем за 25 млн евро — это сумма отступных защитника.