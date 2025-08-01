Рахимов о 2:0 с «Оренбургом»: «Были опасения, что после “Зенита” настрой будет не на должном уровне, но я ошибся. Единственное — много технического брака»

«Мы понимали, что игра будет достаточно сложной, потому что за несколько дней до этого у нас был матч против “Зенита” (2:2). Та игра отняла много эмоций, после таких игр всегда тяжело. Наверное, опасения были в том плане, что настрой [на игру с “Оренбургом”] будет не на должном уровне. Но я ошибся.
Единственное, что не понравилось — это реакция на некоторые моменты: мы опаздывали. Хотя это произошло только в двух‑трех эпизодах. И было достаточно много технического брака«, — сказал тренер “Рубина”.