Переход Ренана в бразильскую «Баию» сорвался — защитник «Зенита» ждет предложений из Европы

Ранее стало известно, что «Зенит» готов отдать Ренана в аренду «Бешикташу» за 1 млн евро с правом выкупа за 14 млн.
В прошлом сезоне бразилец выступал в саудовском «Аль-Шабаб Эр-Рияд».
Бразильский и петербургский клубы уже обменивались документами касательно трансфера, но в последний момент 21-летний игрок передумал и решил дождаться предложений из Европы, сообщает Globo.
Ранее стало известно, что «Зенит» готов отдать Ренана в аренду «Бешикташу» за 1 млн евро с правом выкупа за 14 млн.
В прошлом сезоне бразилец выступал в саудовском «Аль-Шабаб Эр-Рияд».