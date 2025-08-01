Слишкович о 0:2 с «Рубином»: «Оренбург» играл лучше, чем с «Махачкалой», жаль, что проиграл. Клуб может рассчитывать на молодых футболистов"

«Сегодня наша команда действовала намного лучше, чем несколько дней назад, когда мы играли в чемпионате против Махачкалы (1:1). Сегодня мы старались держаться нашего плана игры. Когда мы это делали, стало пахнуть моментами. Но в конце концов это заслуженная победа [»Рубина"].
Жаль, что проиграли. Но я увидел то, что хотел увидеть: на каком уровне к этому моменту находятся наши футболисты, которые меньше играют. Я очень рад, что у нас есть, например, Евгений Болотов, парень из Оренбурга, который был сегодня капитаном. Молодой парень Николай Косерик провел первую игру, Владислав Давыдов — тоже. Им было непросто, но они показали себя хорошо, и клуб может рассчитывать на этих ребят«, — сказал тренер “Оренбурга”.