Челестини о том, как играть против Месси: «Закрывать его очень сложно. Лучше закрыть его партнеров и зоны, в которых Лео способен сделать разницу»

В одном матче против «Барселоны» у нас это получилось — если правильно помню, тогда мы сыграли вничью. Мы агрессивно защищались, старались сделать так, чтобы Пуйоль больше владел мячом, чтобы мяч на Месси шел больше из линии защиты, а не той, где играли Хави, Бускетс и Иньеста. Мы старались перекрыть все линии, где мяч шел на Месси, потому что когда мяч у Месси…