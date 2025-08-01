Челестини о том, как играть против Месси: «Закрывать его очень сложно. Лучше закрыть его партнеров и зоны, в которых Лео способен сделать разницу»

— Я играл с Месси много раз, и у каждого тренера был свой план, как его остановить. Тактика, которая мне нравится и которую я сам использовал: не надо закрывать Месси, это очень сложно. Поэтому лучше постараться закрыть его партнеров, передачи, которые ему направляют, зоны, в которых Месси способен сделать разницу.
В одном матче против «Барселоны» у нас это получилось — если правильно помню, тогда мы сыграли вничью. Мы агрессивно защищались, старались сделать так, чтобы Пуйоль больше владел мячом, чтобы мяч на Месси шел больше из линии защиты, а не той, где играли Хави, Бускетс и Иньеста. Мы старались перекрыть все линии, где мяч шел на Месси, потому что когда мяч у Месси…
В результате эта тактика сработала, он меньше владел мячом и чаще в тех зонах, где мы могли его закрыть. Думаю, это та тактика, которая могла бы сработать, если у вас неудачный день, то есть когда вы играете против Месси, — сказал тренер ЦСКА в интервью Нобелю Арустамяну.