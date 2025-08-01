Новичок «Динамо» Рубенс: «Хорошо себя чувствую на позициях крайнего защитника и опорника. Я мощный игрок с хорошей скоростью, люблю единоборства»

— О «Динамо» я сначала узнал у Бителло, расспросил его о клубе, потом поговорил с Артуром. Мы играли друг против друга в Бразилии. Они очень хорошо отзывались о «Динамо», об инфраструктуре клуба. После этого у меня не было никаких сомнений.