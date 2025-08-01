Новичок «Динамо» Рубенс: «Хорошо себя чувствую на позициях крайнего защитника и опорника. Я мощный игрок с хорошей скоростью, люблю единоборства»

— Я очень рад оказаться в «Динамо». Всегда хотел попробовать себя в другом чемпионате. Хочу показать на поле все, на что я способен, провести хороший сезон и достичь поставленных целей.
— Перед переходом советовались с динамовскими бразильцами?
— О «Динамо» я сначала узнал у Бителло, расспросил его о клубе, потом поговорил с Артуром. Мы играли друг против друга в Бразилии. Они очень хорошо отзывались о «Динамо», об инфраструктуре клуба. После этого у меня не было никаких сомнений.
— Расскажите о своих сильных сторонах и игровом стиле.
— Я очень хорошо себя чувствую на двух позициях — крайнего защитника и опорного полузащитника. Обладаю хорошими оборонительными качествами, люблю единоборства. Я сильный и мощный игрок с хорошей скоростью. Часто подключаюсь к атакующим действиям и способен помочь команде.
— В каком физическом состоянии вы сейчас находитесь?
— Я хорошо себя чувствую. У меня была игровая практика, так что я в отличном физическом состоянии. Думаю, сразу могу начать играть. Все зависит от тренерского штаба, — сказал Рубенс.