«Ювентус» рассматривает хавбека «Брайтона» и Дании О’Райли на случай ухода Дугласа Луиса

Туринцы рассматривают 24-летнего игрока сборной Дании как потенциальную замену Дугласу Луису, который может перебраться в АПЛ, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
Ранее О’Райли интересовались «Наполи», «Рома» и «Аталанта».
В прошлом сезоне в 21 матче АПЛ на счету полузащитника 2 гола и 2 ассиста.
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