Де Йонг продлит контракт с «Барсой»: «Меня все устраивает в клубе, а он доволен мной»

«Я еще не продлил контракт, иначе вы [журналисты] бы уже знали об этом. Но меня все устраивает в “Барсе”, а “Барса”, насколько я знаю, довольна мной, поэтому в конечном итоге я продлю соглашение», — сказал де Йонг.