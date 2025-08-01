Депутат Свищев о долгах «Химок»: «Государство не должно решать за владельца его финансовые проблемы, но прокуратура должна взять ситуацию на контроль»

Если сотрудники «Химок» обратятся в наш комитет или к отдельным депутатам, обязательно поможем. Понятно, что у владельца трудности, но это не дает ему права не рассчитываться с сотрудниками. Есть закон, в конце концов, поэтому прокуратура должна взять на контроль эту ситуацию", — сказал депутат Госдумы РФ.